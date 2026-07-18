Il grande inganno del rock and roll | come Malcolm McLaren sabotò i Sex Pistols
Nel gennaio del 1978, il mondo del rock fu testimone di un episodio inquietante, caratterizzato da violenza e manipolazione. Un aereo fu colpito da un fulmine sopra il Tennessee, mentre un bassista si ferì il petto con un rasoio in un motel. Contestualmente, si verificarono tensioni tra i membri di una band punk, con accuse di sabotaggio. Si ipotizza che una figura influente nel settore abbia orchestrato eventi per danneggiare il gruppo.
Nel gennaio del 1978, il rock and roll assistette a uno degli spettacoli più grotteschi, violenti e genialmente calcolati della sua storia. Un aereo colpito da un fulmine sopra il Tennessee, un bassista che si incideva il petto con un rasoio davanti agli specchi di un motel, redneck aizzati come tori in un’arena. E dietro tutto questo, nell’ombra, un uomo con un piano. Il tour maledetto: un’America che non voleva i Sex Pistols. Quando i Sex Pistols atterrarono negli Stati Uniti nel gennaio del 1978, erano già una leggenda in decomposizione. Il tour americano era stato concepito come una conquista — il punk britannico che sbarcava nella terra del rock per scardinarne le fondamenta — ma fin dall’inizio ogni cosa andò storta con una precisione quasi soprannaturale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Il grande inganno delle cover: quando copiare ha creato capolavori!
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