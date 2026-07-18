Notizia in breve

Nel gennaio del 1978, il mondo del rock fu testimone di un episodio inquietante, caratterizzato da violenza e manipolazione. Un aereo fu colpito da un fulmine sopra il Tennessee, mentre un bassista si ferì il petto con un rasoio in un motel. Contestualmente, si verificarono tensioni tra i membri di una band punk, con accuse di sabotaggio. Si ipotizza che una figura influente nel settore abbia orchestrato eventi per danneggiare il gruppo.