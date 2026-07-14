Sex Pistols | in arrivo la nuova edizione di Filthy Lucre Live

Per i 30 anni di “Filthy Lucre Live”, è in programma una nuova edizione dell’album dei Sex Pistols. L’incisione del 1996, registrata durante il tour di reunion della band, sarà disponibile per la prima volta in un doppio vinile rosso. La versione include le registrazioni dal vivo dell’epoca, senza modifiche o versioni alternative. La pubblicazione sarà disponibile in formato fisico, con dettagli sulla data di uscita ancora da annunciare.

LONDRA – Per celebrare i 30 anni di “Filthy Lucre Live”, l’incendiario album del 1996 che immortalò l’esplosivo tour di reunion dei Sex Pistols, questo disco dal vivo viene presentato per la prima volta in un doppio LP su vinile rosso. L’album documenta la reunion di Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock a quasi vent’anni dallo scioglimento della band, mentre ripropongono i brani che hanno trasformato il punk e il mondo della musica. Registrato durante il concerto a Finsbury Park, l’album offre un’istantanea cruda e senza compromessi dei Sex Pistols a tutto volume, riaffermando la loro duratura influenza e il loro spirito provocatorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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