Il giudice Maresca ha commentato la sentenza emessa contro un gioielliere, affermando che la legge è stata rispettata, ma che manca l’aspetto umano. Maresca, candidato sindaco nel 2021 e ex pubblico ministero ora giudice, ha sottolineato la necessità di distinguere tra la correttezza giuridica e le considerazioni di carattere umano. Ha espresso questa opinione in relazione alla decisione presa nel procedimento legale.

Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli nel 2021 appoggiato dal centrodestra. Lei è un ex pubblico ministero, ora giudice. Ritiene giusta la sentenza data al gioielliere Roggero? "Credo sia necessario distinguere l’aspetto giuridico da quello umano. Dal punto di vista giudiziario la sentenza è da ritenersi corretta. Tuttavia, questo caso apre uno spazio di discussione su condotte che, pur non essendo una legittima difesa, sono reazioni umanamente comprensibili di persone esasperate che passano da vittime a carnefici. Trovo discutibile che la pena per un gioielliere possa essere talvolta superiore a quella di chi commette reati più gravi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giudice Maresca: "La legge è rispettata, a mancare è il lato umano"

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