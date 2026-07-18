Il Giappone mette in sicurezza il futuro della sua monarchia senza aprire alla successione femminile. Il Parlamento ha approvato la più importante riforma della Legge della Casa Imperiale dal secondo dopoguerra, con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza della dinastia più antica del mondo. Una riforma che rafforza la continuità della famiglia imperiale, ma lascia ancora una volta fuori dalla linea di successione la Principessa Aiko, unica figlia dell’imperatore Naruhito e tra i membri più amati dai sudditi. La modifica legislativa risponde a un problema che da anni preoccupa Tokyo. Oggi, infatti, soltanto tre uomini hanno diritto a succedere al Trono del Crisantemo: il Principe Fumihito, fratello minore di Naruhito, suo figlio Hisahito, 19 anni, e il Principe Hitachi, lo zio di 90 anni dell’attuale Imperatore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Giappone salva la monarchia ma continua a negare la corona alla Principessa Aiko

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