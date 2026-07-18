Katy Perry è arrivata in Italia per il concerto al Lucca Summer Festival del 19 luglio. La popstar sarà accompagnata dal fidanzato, l’ex primo ministro canadese. La cantante ha recentemente concluso la relazione con Russell Brand, con cui aveva avuto un matrimonio in India e un addio comunicato tramite SMS. L’artista prosegue con il suo tour mondiale, senza menzionare altri dettagli sulla vita privata.

Katy Perry è arrivata in Italia per l’unica data italiana del suo tour mondiale. La popstar si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival domenica 19 luglio e con lei c’è anche il fidanzato, l’ex premier canadese Justin Trudeau. Secondo la stampa americana la coppia starebbe progettando le nozze, ma in pochi forse sanno che la star di “California Gurls” è stata già sposata con l’attore inglese Russell Brand. Il colpo di fulmine sul set. Estate 2009. Russell Brand è stato appena licenziato dalla BBC per aver lasciato messaggi volgari nella segreteria dell’attore Andrew Sachs. Nonostante la controversia, il regista Nicholas Stoller lo chiama per vestire nuovamente i panni di Aldous Snow nel film “In viaggio con una rockstar", sequel di “Non mi scaricare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il colpo di fulmine sul set, le nozze in India, l’addio con un sms: la storia tra Katy Perry e Russell Brand

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