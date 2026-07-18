Il capolavoro della famiglia Sinner | in casa l’unico mostro è Jannik

I parenti di Jannik Sinner sono noti per la loro discrezione e raramente si fanno vedere pubblicamente, anche durante le finali del figlio. È un caso insolito nel mondo del tennis, dove molti atleti di alto livello sono accompagnati da genitori molto presenti e visibili. In questa situazione, l’unico “mostro” in casa sembra essere il giocatore stesso, mentre i familiari preferiscono mantenere un basso profilo.

I parenti del numero 1 al mondo si distinguono per la loro invisibilità, è difficile perfino che si manifestino alle finali del figlio. Un unicum nel mondo del tennis, dove di solito gli atleti top hanno genitori «orchi». Questo è un elogio della famiglia fuori posto. I Sinner, il clan di Jannik. Fuori posto davanti alle telecamere. Davanti ai riflettori. Fuori posto nel royal box del centrale di Wimbledon, che infatti hanno evitato, declinando l’invito. «Lo sapevo, non sono stupito», ha confessato il numero 1 del mondo che li conosce bene. Hanspeter e Siglinde, due genitori atipici nel mondo del tennis e dello sport in generale. Due genitori timidi e, perciò, riservati, ritrosi, mai un’intervista, un’apparizione in primo piano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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