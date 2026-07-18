il borghese piccolo piccolo sotto radiazioni social

Una persona, descritta come un borghese piccolo piccolo, è stata protagonista di un episodio che ha coinvolto radiazioni social. La vicenda si collega a una figura associata a una lotta armata, definita come il trionfo di un “uomo perbene” che, nel tempo, avrebbe perso il controllo, mostrando tratti di fascismo e sadismo. La descrizione suggerisce un coinvolgimento in azioni violente e comportamenti estremi.

Lotta armata Roggero è il trionfo dell’«uomo perbene» che dopo un po’ non ce la fa più, maschera dell’eterno fascismo, persino un tuffo nel sadismo degli anni ’70 che ci possiede di nuovo Lotta armata Roggero è il trionfo dell’«uomo perbene» che dopo un po’ non ce la fa più, maschera dell’eterno fascismo, persino un tuffo nel sadismo degli anni ’70 che ci possiede di nuovo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Sono anni che Rete4 si coccola Mario Roggero, il... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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