nato sotto il segno chiude la rassegna teste inedite del piccolo

Il triceratopo, lungo circa nove metri e alto quanto un appartamento, pesava circa nove tonnellate e aveva un cranio di circa tre metri. Era un animale considerato pacifico, con teste inedite presentate nella rassegna.

Nove metri di animale. Di cui un terzo solo per il cranio. Alto come un appartamento, il triceratopo pesava nove tonnellate ma era sostanzialmente pacifico. Magari non valeva comunque la pena dargli noia. Ma di base preferiva insalatina e rucoletta. A stilare una (inutile) classifica dei dinosauri più amati al mondo, sarebbe sul podio: riconoscibile, solido, col nome simpatico. D’accordo. Ma cosa c’entra tutto questo con il teatro? Bella domanda. Che andrebbe girata a Santiago Medioli Malverde, giovanissimo autore di " Nato sotto il segno del triceratopo ", solo stasera e domani in Sala Fassbinder dell’ Elfo Puccini. Titolo che chiude la IX... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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