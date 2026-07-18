Dal 27 giugno al 31 luglio si è svolta presso il Centro Sportivo di Vassalini la quarta edizione del Valmalenco Beach Volley Camp, organizzato dal consorzio turistico Sondrio & Valmalenco. La manifestazione ha visto la partecipazione di istruttori come Paolo Bonola e Fall Bara, che hanno tenuto lezioni di beach volley. L'evento si è rivolto a giovani pallavolisti e si è svolto nel contesto di un centro sportivo dedicato alla disciplina.

A lezione di beach volley da Paolo Bonola e Fall Bara. È ritornato, puntuale, dal 27 giugno al 31 luglio, presso il Centro Sportivo di Vassalini, il Valmalenco Beach Volley Camp, giunto alla 4^ edizione e organizzato dal consorzio turistico Sondrio & Valmalenco. L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni, rappresenta l’occasione per avvicinarsi al beach volley. Nel corso delle cinque mattinate di attività, i partecipanti vivono un’esperienza che unisce crescita sportiva, divertimento e socializzazione, sfruttando i benefici dell’allenamento sulla sabbia sotto la guida di coach qualificati. Dopo la partecipazione, nella scorsa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il beach volley fra il serpentino. In cattedra Fall Bara e Bonola per forgiare i pallavolisti di domani

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