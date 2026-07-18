Ieri in Campania | ondate di calore prorogato l’avviso di criticità

Ieri in Campania, l’avviso di criticità per le ondate di calore è stato prorogato. In provincia di Avellino, si è conclusa un’attività di monitoraggio che ha portato a questa decisione. La regione ha confermato le condizioni di elevata temperatura, con diverse zone sotto attenzione. La proroga riguarda soprattutto le aree più colpite dal caldo intenso, che proseguirà nei prossimi giorni. Nessuna altra informazione su eventuali misure o interventi specifici è stata comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 17 luglio 2026. Avellino. All’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Avellino, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha eseguito un‘ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due indagati residenti nell’hinterland avellinese. Gli stessi sono indagati, allo stato delle indagini, per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. (LEGGI QUI) Benevento. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN),... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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