I tre concorsi in scadenza per la Farnesina assunzioni anche per le sedi estere | chi cercano e quanto offrono

Notizia in breve

Tra pochi giorni scadono i termini per candidarsi a tre concorsi del ministero degli Esteri, che offrono 95 posti a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano sia sedi in Italia che all’estero. I bandi, pubblicati dalla Commissione Ripam, prevedono contratti a tempo pieno. Le posizioni coprono diversi profili e sono rivolte a candidati con vari livelli di preparazione, con dettagli sui requisiti e sulle modalità di candidatura disponibili sui rispettivi bandi.