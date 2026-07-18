I tre concorsi in scadenza per la Farnesina assunzioni anche per le sedi estere | chi cercano e quanto offrono

Da open.online 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra pochi giorni scadono i termini per candidarsi a tre concorsi del ministero degli Esteri, che offrono 95 posti a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano sia sedi in Italia che all’estero. I bandi, pubblicati dalla Commissione Ripam, prevedono contratti a tempo pieno. Le posizioni coprono diversi profili e sono rivolte a candidati con vari livelli di preparazione, con dettagli sui requisiti e sulle modalità di candidatura disponibili sui rispettivi bandi.

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Mancano pochi giorni ormai per potersi candidare a una delle posizioni aperte dal ministero degli Esteri. Si tratta di 95 posti a tempi pieno e con contratto a tempo indeterminato che, secondo il bando pubblicato tramite la Commissione Ripam, si articola in tre distinti codici di concorso. E se qualcuno vuol tentare tutte e tre le strade? Può farlo usando lo stesso curriculum, ma bene sempre ricordare che dovrà presentare una domanda separata per ciascun profilo. Per architetti, funzionari, esperti enomico-statistici e ingegneri richiesti dalla Farnesina, c’è tempo fino al 30 luglio 2026 per caricare le domande, esclusivamente online sul portale InPa. 🔗 Leggi su Open.online

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