i quadri del partito

Un esponente di un partito ha rivolto insulti a un presidente di una squadra di calcio locale e ha ricevuto una multa di 1.500 euro. La figura pubblica coinvolta rimane, mentre il pagamento della sanzione è stato effettuato. La vicenda si è sviluppata attraverso dichiarazioni critiche e commenti diretti, senza filtri o esitazioni. La questione è stata riportata dalle cronache locali, evidenziando un episodio di tensione tra le parti.

Bandecchi insulta il presidente dell’Arezzo e prende 1.500 euro di multa: la figura resta, il conto pure Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it

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