I giovani al centro L’Elpidiense incontra i genitori dei ragazzi

Notizia in breve

Una sala gremita di genitori ha partecipato a un incontro organizzato dall’Elpidiense 1930, dedicato al futuro dei giovani calciatori locali. Durante l’evento sono stati ascoltati numerosi interventi e si è svolto un confronto aperto tra gli adulti presenti. L’obiettivo era discutere delle opportunità e delle sfide per i ragazzi coinvolti nel settore giovanile. L’iniziativa ha coinvolto genitori e rappresentanti del club in un momento di dialogo diretto.