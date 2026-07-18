I giovani al centro L’Elpidiense incontra i genitori dei ragazzi
Una sala gremita di genitori ha partecipato a un incontro organizzato dall’Elpidiense 1930, dedicato al futuro dei giovani calciatori locali. Durante l’evento sono stati ascoltati numerosi interventi e si è svolto un confronto aperto tra gli adulti presenti. L’obiettivo era discutere delle opportunità e delle sfide per i ragazzi coinvolti nel settore giovanile. L’iniziativa ha coinvolto genitori e rappresentanti del club in un momento di dialogo diretto.
Una sala piena di genitori, tanti interventi e un confronto aperto sul futuro dei giovani calciatori della città. L’Elpidiense 1930 ha incontrato le famiglie dei ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio per presentare il progetto tecnico, educativo e organizzativo della nuova società, illustrando obiettivi, metodi di lavoro e prospettive di crescita. All’incontro hanno preso parte il presidente onorario Giordano Torresi, il vicepresidente Giovanni Galletti, il sindaco Gionata Calcinari, l’allenatore della prima squadra Alessio Morelli, il responsabile del settore giovanile agonistico Alessio Zancocchia e il responsabile dell’attività di base e della scuola calcio Paolo Tempestilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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