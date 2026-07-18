I due volti dei lariani In prima squadra dominio straniero nella Primavera c’è tanto azzurro

Nel settore giovanile della squadra lariana, la presenza di giocatori italiani è molto bassa, mentre nella formazione Primavera domina il talento straniero. Il club ha ribadito l’intenzione di investire sul settore giovanile per aumentare la presenza di calciatori italiani in futuro. Attualmente, la prima squadra presenta un alto numero di giocatori stranieri, mentre il settore giovanile si caratterizza per la prevalenza di elementi provenienti dall’estero. La strategia del club si concentra sulla crescita dei talenti italiani attraverso il settore giovanile.

"Dobbiamo continuare a puntare anche sul settore giovanile per avere più italiani in futuro". Lo ripete spesso Mirwan Suwarso, numero uno del Como. Parole che potrebbero sembrare di circostanza, ma che indicano con chiarezza la via tracciata dal club lariano, la squadra meno italiana della Serie A. Per ora. Nella scorsa stagione figuravano in rosa solo due calciatori nostrani: il quarto portiere Mauro Vigorito, mai sceso in campo, e il difensore Edoardo Goldaniga, impiegato per appena 14 minuti. Un primato nella Serie A che ha confermato l’anima internazionale e aperta alle idee estere della società biancoblù e di Cesc Fàbregas, le stesse che hanno costituito le fondamenta del calcio spettacolare alla base della storica qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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