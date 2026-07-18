Humor graphic show Alessandro Valenti per le Serate di Castelsecco
Sabato 18 luglio alle 21,15, nel Parco archeologico di Castelsecco, si terrà lo spettacolo di Alessandro Valenti, noto come AlValenti, artista graficomico famoso per le sue apparizioni televisive a Zelig. La serata si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti, e vedrà l’artista esibirsi con il suo humor grafico. L’evento è promosso dalle serate di Castelsecco e si inserisce nel calendario delle iniziative estive nella zona.
Arezzo, 18 luglio 2026 – Sabato 18 Luglio alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, appuntamento con: A lessandro Valenti (in arte AlValenti ) divertente e geniale graficomico noto al pubblico televisivo di Zelig. Uno spettacolo gratuito che si inserisce nell’ambito delle Serate di Castelsecco. In arrivo «Humor graphic show», spettacolo di improvvisazione grafico-teatrale. Poeta graficomico eclettico e non solo, noto anche al grande pubblico televisivo. Con la sua nuova Alvajungle, la “vignetta crittografica”, muove da una firma e con un tratto di penna disegna umoristicamente un fantasioso mondo esprimendo sentimenti, sensazioni, in un continuo dialogo con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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