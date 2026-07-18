Sabato 18 luglio alle 21,15, nel Parco archeologico di Castelsecco, si terrà lo spettacolo di Alessandro Valenti, noto come AlValenti, artista graficomico famoso per le sue apparizioni televisive a Zelig. La serata si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti, e vedrà l’artista esibirsi con il suo humor grafico. L’evento è promosso dalle serate di Castelsecco e si inserisce nel calendario delle iniziative estive nella zona.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Sabato 18 Luglio alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, appuntamento con: A lessandro Valenti (in arte AlValenti ) divertente e geniale graficomico noto al pubblico televisivo di Zelig. Uno spettacolo gratuito che si inserisce nell’ambito delle Serate di Castelsecco. In arrivo «Humor graphic show», spettacolo di improvvisazione grafico-teatrale. Poeta graficomico eclettico e non solo, noto anche al grande pubblico televisivo. Con la sua nuova Alvajungle, la “vignetta crittografica”, muove da una firma e con un tratto di penna disegna umoristicamente un fantasioso mondo esprimendo sentimenti, sensazioni, in un continuo dialogo con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Humor graphic show» Alessandro Valenti per le Serate di Castelsecco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parco archeologico tornano le Serate di CastelseccoGiovedì 16 luglio alle 21,15 nel Parco archeologico di Castelsecco si terrà il concerto di Claudio Iannuzzi e la sua band.

Leggi anche: ‘Meravigliosamente’, lo show di Sal Da Vinci arriva su Rai 1: quando in tv per le due serate evento