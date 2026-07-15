parco archeologico tornano le serate di castelsecco

Giovedì 16 luglio alle 21,15 nel Parco archeologico di Castelsecco si terrà il concerto di Claudio Iannuzzi e la sua band. L’evento propone un'interpretazione dei gruppi e degli autori più rappresentativi della musica italiana degli anni 80. La serata si svolge nel contesto naturale e storico del parco archeologico, che torna ad ospitare eventi musicali dopo una pausa. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Giovedì 16 Luglio alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, tornano Claudio Iannuzzi (Bube) e la sua Band con un concerto che interpreta i più importanti gruppi ed autori della musica italiana degli anni 80. Nel magnifico scenario del parco archeologico di Castelsecco, immersi nella storia e nella natura, ancora una volta un grande show "senza regole" che omaggia la musica italiana. Uno spettacolo che vi farà cantare, ballare e rivivere la magia della vera musica. “La Repubblica dei Cantautori” Un grande concerto che dalla PFM e dalle ORME, passando attraverso i cantautori più amati come Sergio Caputo, Ivan Graziani, de André e i Nomadi, ci accompagnerà fino alle sigle più famose dei Varietà italiani degli anni ‘80 di Arbore, Jannacci, Cochi e Renato e altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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