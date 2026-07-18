hostress irriverente follia per educare

A Castelfiorentino, gli spettacoli di Stefano Santomauro e Anna Meacci hanno animato le serate estive. Entrambi hanno portato in scena performance comiche che hanno coinvolto il pubblico, alternando momenti di divertimento a riflessioni. Le rappresentazioni si sono svolte in un clima caldo e hanno attirato numerosi spettatori. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante gli eventi.

CASTELFIORENTINO Prima Stefano Santomauro e poi Anna Meacci, hanno animato le calde serate di Castelfiorentino con spettacoli esilaranti e capaci di suggerire riflessioni. Si chiude lunedì la rassegna " Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro ". E il bilancio è positivo. La scelta di portare fuori il teatro, ha dato, ancora una volta, ottimi risultati. "Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro" organizzato dalla Fondazione Teatro del Popolo, con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e in stretta collaborazione con la Banca Cambiano 1884 e l’Ente Cambiano e il Comune di Castelfiorentino, è stato apprezzato dal pubblico per l’idea certo, ma soprattutto per i contenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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