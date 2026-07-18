Harry d’Inghilterra tra i 100 più influenti dello sport | il motivo che ha convinto il Time

Da panorama.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il principe Harry è stato inserito nella lista delle cento persone più influenti dello sport dal Time, nonostante non abbia vinto medaglie, coppe o stabilito record. La sua presenza si deve a un ruolo diverso rispetto ai risultati sportivi, senza dettagli specifici sulle motivazioni ufficiali fornite dal settimanale.

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Non ha vinto una medaglia olimpica, non ha sollevato una coppa e non ha mai costruito la propria popolarità su un record sportivo. Eppure il principe Harry è entrato nella lista delle cento persone più influenti dello sport stilata dal Time. Il motivo è un progetto che, ormai da oltre un decennio, usa la competizione non soltanto per decretare un vincitore, ma per aiutare uomini e donne segnati dalla guerra a ritrovare fiducia, identità e uno scopo. Il duca di Sussex è stato scelto per avere ideato e fondato gli Invictus Games, la manifestazione internazionale riservata ai militari in servizio e ai veterani feriti, malati o con disabilità.... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Prince Harry Makes TIME100 MOST INFFLUENCIAL Sports List 2026 – The Powerful Reason Why

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