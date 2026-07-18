Durante le FP3 del Gran Premio del Belgio, un pilota ha perso il controllo della vettura nelle fasi finali della sessione, finendo contro un muro e danneggiando la parte posteriore dell’auto. L’incidente si è verificato nella ghiaia, poche ore prima delle qualifiche. Il video dell’evento mostra il momento in cui la monoposto scivola fuori pista e impatta contro la barriera. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o conseguenze per il pilota.

Brutto incidente per Lewis Hamilton nelle FP3 del Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferrari perde il controllo della SF-26 nelle fasi finali della sessione e finisce nella ghiaia, causando danni alla parte posteriore della monoposto a poche ore dalle qualifiche. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Hamilton, che spavento! Perde il controllo e finisce a muro: il video dell'incidente

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