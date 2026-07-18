Hamilton che spavento! Perde il controllo e finisce a muro | il video dell' incidente

Da video.gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le FP3 del Gran Premio del Belgio, un pilota ha perso il controllo della vettura nelle fasi finali della sessione, finendo contro un muro e danneggiando la parte posteriore dell’auto. L’incidente si è verificato nella ghiaia, poche ore prima delle qualifiche. Il video dell’evento mostra il momento in cui la monoposto scivola fuori pista e impatta contro la barriera. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o conseguenze per il pilota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brutto incidente per Lewis Hamilton nelle FP3 del Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferrari perde il controllo della SF-26 nelle fasi finali della sessione e finisce nella ghiaia, causando danni alla parte posteriore della monoposto a poche ore dalle qualifiche. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

hamilton che spavento perde il controllo e finisce a muro il video dell incidente
© Video.gazzetta.it - Hamilton, che spavento! Perde il controllo e finisce a muro: il video dell'incidente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giovane perde il controllo dell'auto e finisce contro un muroUn giovane ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro lungo via San Pasquale, a Cassino.

Incidente a Gonzaga, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: coinvolte 5 personeNella notte tra domenica e lunedì, alle 2, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada in località Palidano, a Gonzaga, nel...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web