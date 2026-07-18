Paolo Belli ha deciso di partecipare alla trasmissione televisiva in programma questa settimana, secondo quanto riferito da fonti vicine all’artista. La scelta è stata comunicata dopo la morte di Alessandro Magnani, 41 anni, coinvolto in un incidente nel Reggiano. Belli, che ha espresso dolore per la perdita, avrebbe deciso di continuare con i propri impegni pubblici nonostante il momento difficile. La trasmissione si svolgerà come previsto, senza variazioni nel programma.

Un silenzio difficile da spezzare, dopo una tragedia che ha sconvolto più vite. Paolo Belli starebbe vivendo ore di profonda sofferenza per la morte di Alessandro Magnani, il 41enne coinvolto nell’incidente avvenuto nel Reggiano. Il cantante, secondo quanto riferito dai suoi legali, desidererebbe incontrare i familiari dell’uomo. Paolo Belli dopo l’incidente mortale. Magnani è morto il giorno successivo allo scontro. Da quel momento Paolo Belli si sarebbe ritirato nella propria abitazione, lontano dall’attenzione pubblica e dai contatti con l’esterno. I suoi difensori gli avrebbero consigliato di non esporsi, evitando telefoni, social e notizie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha deciso, vuole farlo”. Paolo Belli, la notizia è arrivata

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