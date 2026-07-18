Dopo tre giorni di interventi, la rete elettrica in città e provincia sta tornando alla normalità. Migliaia di utenze sono state interessate dai guasti alla rete elettrica, che hanno richiesto un intervento di E-Distribuzione. Questa mattina si è tenuto un vertice in Prefettura con i rappresentanti dell’azienda per fare il punto sulla situazione. Le operazioni di ripristino sono in corso e si concluderanno nelle prossime ore.

La situazione del servizio elettrico in città e Provincia sta tornando gradualmente alla normalità dopo tre giorni di lavoro serrato. Si è svolto ieri mattina in Prefettura l’incontro per fare il punto sullo stato degli interventi di ripristino post-nubifragio, che hanno riguardato primariamente le situazioni più gravi e si sono concentrate, ieri in particolare, sulle riparazioni di guasti di bassa tensione. Erano presenti al vertice, presieduto dal Prefetto Massimo Marchesiello, la responsabile territoriale di E-Distribuzione Ferrara Serena Romano, il referente Affari Istituzionali Enel Emilia Romagna Massimiliano Bega, la responsabile... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guasti alla rete elettrica. Vertice in Prefettura con E-Distribuzione. Migliaia le utenze colpite

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