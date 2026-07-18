Due anni fa, la federazione inglese aveva raggiunto un accordo con Guardiola per allenare la nazionale. Tuttavia, alla fine, l’ex tecnico del club non ha preso il ruolo. La trattativa si è conclusa senza un annuncio ufficiale e senza che Guardiola abbia iniziato l’incarico. La decisione finale ha portato alla scelta di un altro allenatore per la selezione nazionale. La vicenda resta segreta fino a oggi e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Pep Guardiola poteva essere alla guida della nazionale inglese due anni fa, avendo trovato l’intesa con la federazione. Pep Guardiola (foto Ansa) – Calciomercato.it Salutato il Manchester City dopo molti anni sulla panchina della squadra inglese, Pep Guardiola prenderà con ogni probabilità un anno di stop nella sua carriera. L’ex allenatore del Barcellona, però, avrebbe sfiorato in passato l’ingaggio con la nazionale inglese. Secondo quanto affermato da The Athletic, Guardiola aveva trovato una base di accordo con la federazione inglese per guidare la nazionale, salvo poi decidere di proseguire con i Citizens, lasciando di fatto il posto a Tuchel. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Guardiola alla guida della nazionale inglese, retroscena a sorpresa

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