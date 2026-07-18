Il piccolo Hugo è nato in casa, davanti all’arrivo dei soccorritori, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data prevista. L’evento è avvenuto a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio di oggi. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e hanno assistito la madre e il neonato. La nascita si è verificata senza complicazioni. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di madre e bambino.

Gualtieri (Reggio Emilia), 18 luglio 2026 - Con un paio di giorni d’anticipo rispetto al termine fissato, ha deciso di venire al mondo, il piccolo Hugo. E così nella tarda mattinata di ieri, in una abitazione del centro di Gualtieri, il parto è avvenuto davanti ai primi soccorritori che erano intervenuti per il trasporto in ospedale. Quando ambulanza e autoinfermieristica sono giunte sul posto, il bimbo era già in parte uscito dal grembo materno. Poi è sopraggiunto il personale dell’automedica, che ha completato le operazioni, andate tutte per il meglio. Mamma e neonato stanno bene. Non essendoci ancora stata la riapertura del Punto nascite a Guastalla, madre e bimbo sono stati portati in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio e affidati all’Ostetricia Ginecologia di quella struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri, nasce in casa davanti ai soccorritori

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