Nella serata di giovedì 4 giugno, due automobili si sono scontrate frontalmente, provocando una scena terribile davanti ai soccorritori. Nell’incidente, sono decedute due giovani sorelle della Valtellina. La dinamica dell’impatto è risultata estremamente violenta, e i mezzi di soccorso hanno trovato i veicoli distrutti e i corpi delle vittime all’interno. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un viaggio che si è trasformato in una tragedia nel giro di pochi istanti. Nella serata di giovedì 4 giugno, un violentissimo scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di due giovanissime sorelle della Valtellina. L’impatto, avvenuto lungo una delle arterie stradali più discusse della zona, è stato così devastante da non lasciare loro alcuna possibilità di sopravvivenza. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 19 lungo la Provinciale 510, nei pressi di una galleria, in un tratto già segnato in passato da numerosi episodi drammatici. Le immagini arrivate dal luogo dello schianto mostrano veicoli completamente distrutti e una scena che ha lasciato senza parole anche i soccorritori intervenuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Purtroppo sono loro…”. Incidente mortale: dinamica choc, la scena davanti ai soccorritori è terribile

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