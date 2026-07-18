GTA 6 gli analisti prevedono un lancio senza precedenti | le stime fanno già tremare l’industria

Da game-experience.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un’analisi, gli analisti prevedono che il lancio di GTA 6 potrebbe generare entrate record, con stime che fanno tremare l’industria videoludica. La previsione si basa su una valutazione delle attese di vendita e delle potenzialità del gioco, che si anticipa possa superare i risultati di titoli precedenti della serie. Le stime indicano che il lancio potrebbe rappresentare uno degli eventi più rilevanti nel settore, con un impatto economico notevole.

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Grand Theft Auto 6 sta riscrivendo le regole del mercato videoludico ancora prima di arrivare sugli scaffali. Secondo un’analisi approfondita condotta da Newzoo, una delle più autorevoli società di ricerca e dati sul mercato dei videogiochi, la campagna preordini del titolo Rockstar Games rappresenta la più forte mai registrata nella storia dell’industria. E i numeri, per quanto sembrano appartenere a un copione hollywoodiano, sono tutti reali e verificabili. La firma di analisi ha esaminato i dati relativi alla spesa digitale per i preordini nell’ultima settimana di giugno, concentrandosi sugli Stati Uniti e sui cinque maggiori mercati europei. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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