In un’ora dalla apertura dei preordini, si stimano circa un miliardo di dollari di vendite per GTA 6. Il gioco, ancora in uscita, ha già superato ogni aspettativa. Rockstar Games ha visto una risposta record dagli utenti, che hanno effettuato ordini in massa. I numeri sono stati calcolati sulla base delle prime stime di acquisti e preordini. Non ci sono dati ufficiali, ma gli analisti parlano di una performance finanziaria senza precedenti.

Grand Theft Auto VI non è ancora uscito, eppure ha già riscritto le regole del gioco. Letteralmente. Quando Rockstar Games ha aperto i preordini per quello che tutti considerano il videogioco più atteso della storia, qualcosa di straordinario è accaduto: in appena sessanta minuti, il titolo potrebbe aver generato un miliardo di dollari di ricavi. Un miliardo. In un’ora. Per dare un’idea dell’enormità di questa cifra, basti pensare che Super Mario Galaxy Il Film, il film con il maggior incasso dell’anno, viene già superato dai soli preordini di GTA 6. Stiamo parlando di un prodotto che non ha ancora visto la luce, che nessuno ha ancora giocato nella sua versione definitiva, ma che ha già conquistato un posto nella storia dell’intrattenimento globale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 potrebbe aver incassato 1 miliardo di dollari in un’ora: i numeri che stupiscono gli analisti

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GTA 6 Sold 50 Million Copies in 24 Hours – Thats $34 Billion Overnight

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