Un incidente mortale si è verificato questa mattina su una strada statale, provocando la chiusura temporanea del tratto e il ricovero di alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e delimitato l’area. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi alla viabilità. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Le strade italiane continuano a essere teatro di tragedie che, soprattutto nelle prime ore del mattino, sconvolgono intere comunità. Anche questo fine settimana si è aperto con un gravissimo incidente che ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. >> L’annuncio di Federica Pellegrini su Matilde e la piccola Rachele: furiosa, mette a tacere tutti L’allarme è scattato poco dopo l’alba, quando diverse squadre di emergenza sono state inviate sul luogo dello schianto. Il bilancio si è rivelato fin da subito drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Gravissimo incidente mortale, statale chiusa: ci sono anche feriti

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Incidente mortale in via Copparo a Ferrara

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