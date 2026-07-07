Un autobus si è ribaltato durante un servizio di linea nelle prime ore del mattino, causando un morto e diversi feriti. Il veicolo è uscito dalla carreggiata, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati numerosi mezzi di emergenza. Successivamente, è stata verificata una condizione critica dell’autista, senza ulteriori dettagli sulla causa dell’incidente. La polizia sta indagando sulla dinamica e sulle responsabilità.

Un grave incidente ha sconvolto le prime ore della mattinata, trasformando un normale tragitto a bordo di un autobus in una drammatica emergenza. Il mezzo, che stava effettuando il proprio servizio di linea, è improvvisamente uscito dalla carreggiata, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto pochi minuti prima delle 7 del mattino. Alla base dell’accaduto ci sarebbe un improvviso malore accusato dall’autista, che avrebbe perso il controllo del veicolo. L’autobus ha così abbandonato la sede stradale, terminando la propria corsa nel terreno sottostante. Incidente mortale, bus si ribalta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente mortale, bus si ribalta: ci sono anche feriti, poi la scoperta sull’autista

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ULTIMORA SCUOLABUS SI RIBALTA: CI SONO DIVERSI FERITI. PAURA NEL PAVESE

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