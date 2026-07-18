Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il famoso coniglio dal cilindro. Questo disco è stato registrato ben 15 anni fa ed è rimasto nel cassetto del chitarrista dei Blur perché, a suo dire, aveva troppi altri impegni. Fatto sta che Coxon lo ha riportato alla luce regalando un salto e un tuffo all’indietro nel tempo, nei suoni dell’Inghilterra anni Sessanta, tra mod, pop, skiffle e via citando. D’altronde anche il titolo (Castle Park era il posto dove giocava da ragazzino) e la copertina del disco rimandano a un passato che non può tornare ma che lui sa come richiamare musicalmente. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Graham Coxon e il coniglio dal cilindro

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