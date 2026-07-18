GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. Le graduatorie sono state aggiornate e pubblicate in conformità con l’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze e si riferisce alla nuova sessione di nomine per il prossimo biennio scolastico.

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Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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