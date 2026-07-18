GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. Le graduatorie sono state aggiornate e pubblicate in conformità con l’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze e si riferisce alla nuova sessione di nomine per il prossimo biennio scolastico.