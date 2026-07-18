Il giudice ha deciso che Gnoli deve rimanere ai domiciliari, citando il rischio di reiterazione. La difesa aveva richiesto la revoca della misura cautelare, dopo 13 mesi di custodia, di cui nove in carcere e quattro ai domiciliari. La richiesta è stata respinta e l’imputato continuerà a essere sottoposto alla misura restrittiva domiciliare. La decisione è stata comunicata al termine dell’udienza di giovedì scorso.

La difesa aveva chiesto al termine dell’ultima udienza di giovedì scorso che l’imputato potesse tornare libero dopo 13 mesi di custodia cautelare di cui nove trascorsi in carcere e quattro ai domiciliari. O in subordine che gli fosse concessa la possibilità di uscire di casa qualche ora al giorno - due al mattino e due al pomeriggio - per lavorare. Netto il parere negativo espresso dalla procura in ragione di una circostanza specifica: la dipendenza dalla cocaina. Il giudice Piervittorio Farinella ha ora deciso che per il 54enne Lerry Gnoli "debbono ritenersi tuttora sussistenti le esigenze cautelari relative al rischio di reiterazione".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gnoli deve restare ai domiciliari. Il giudice: c’è rischio reiterazione

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