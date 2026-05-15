Accoltellato a Prato restano in carcere l’aggressore minorenne e il 26enne | Rischio di reiterazione del reato

Due giovani sono attualmente detenuti in carcere in seguito a un episodio di aggressione avvenuto a Prato. Un minore e un uomo di 26 anni sono stati arrestati e si trovano in custodia cautelare. La decisione di mantenere le misure restrittive è stata motivata dalla presenza di un rischio di reiterazione del reato. L’episodio ha coinvolto una persona che è stata colpita con un'arma da taglio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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