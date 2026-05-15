Accoltellato a Prato restano in carcere l’aggressore minorenne e il 26enne | Rischio di reiterazione del reato
Due giovani sono attualmente detenuti in carcere in seguito a un episodio di aggressione avvenuto a Prato. Un minore e un uomo di 26 anni sono stati arrestati e si trovano in custodia cautelare. La decisione di mantenere le misure restrittive è stata motivata dalla presenza di un rischio di reiterazione del reato. L’episodio ha coinvolto una persona che è stata colpita con un'arma da taglio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Prato, 15 maggio 2026 – Restano entrambi in carcere i due presunti responsabili dell'aggressione avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 maggio in piazza Mercatale, a Prato, durante la quale un cameriere ventitreenne, Iacopo Cerbai, è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere la titolare del ristorante Casa Targi da un tentativo di rapina, così l'accusa. Il gip del tribunale per i minorenni di Firenze Valentina Lisi ha disposto la custodia cautelare nell'istituto penale minorile per il sedicenne pratese accusato di aver materialmente sferrato la coltellata. Il giudice ha accolto la richiesta della procura ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e la necessità di prevenire ulteriori episodi violenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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