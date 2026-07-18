Gli incendi nelle foreste del Canada sono destinati ad aumentare, secondo le previsioni. Queste aree, che fanno parte della più grande bioma terrestre, sono colpite dal riscaldamento globale. Quando si verificano, spesso non ci sono interventi efficaci per fermarli. La foresta boreale del paese rappresenta un'ampia cintura verde che circonda il pianeta, e sta subendo gli effetti di un clima in cambiamento.

Quando la foresta boreale del Canada brucia, in molti casi non si può fare niente per impedirlo. Queste foreste fanno parte del più grande bioma terrestre, una cintura verde che circonda il globo, e stanno subendo le conseguenze del riscaldamento globale. I parassiti del legno, che solitamente prosperano nelle zone dal clima più mite, si sono diffusi verso nord ed est in decine di milioni di ettari di vegetazione. La siccità e la riduzione del manto nevoso stanno mettendo a dura prova gli alberi, che sono pronti a bruciare. Molte persone semplicemente non si rendono conto dell’enorme estensione della foresta boreale e di cosa significa combattere gli incendi in un’area così vasta, spiega Jed Kaplan, docente presso il dipartimento di Terra, energia e ambiente dell’università di Calgary: “Controllare gli incendi è impossibile. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli incendi nelle foreste del Canada non potranno che aggravarsi

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Will An Early Summer and the Threat of Forest Fires SHUT DOWN Logging In BC

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