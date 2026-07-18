Un cliente ha giocato 4 euro e ha vinto 50.000 euro al 10eLotto in una tabaccheria di Santarcangelo. Ha indovinato 9 numeri su 10 e ha centrato il “numero oro”. La vincita rappresenta una delle più alte dell’ultimo concorso. Il giocatore è un cliente abituale del negozio, dove era presente al momento dell’estrazione. La scommessa è stata effettuata nella mattinata di ieri. Non sono stati segnalati altri premi o vincite di rilievo associati alla stessa estrazione.

Quattro euro giocati, 9 numeri indovinati e il ’numero oro’ che vale 50mila euro. La fortuna ha fatto tappa a Santarcangelo, nella tabaccheria Brigliadori Samanta di via Provinciale Uso, dove un cliente abituale ha centrato una delle vincite più alte dell’ultimo concorso del 10eLotto. Il fortunato è un santarcangiolese di 57 anni. Ha compilato una schedina da appena 4 euro all’estrazione di giovedì, centrando 9 numeri e il ’numero oro’. Una combinazione che gli ha permesso di portarsi a casa 50mila euro. Ma il 57enne ha sfiorato il colpo grosso: con un solo numero indovinato in più avrebbe portato a casa 2 milioni di euro. In tabaccheria, la sera dell’estrazione, nessuno sapeva ancora nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioca 4 euro e ne vince 50mila. Sfumato il colpaccio da 2 milioni: "Felici per lui: è un cliente fedele"

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