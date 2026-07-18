Tre persone sono state arrestate in relazione a un’indagine della Procura di Catania per aver esploso esplosivi contro un Postamat e distributori automatici. Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le indagini preliminari. L’operazione ha portato anche al sequestro di materiali e esplosivi. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli degli atti vandalici e le eventuali responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine della Procura di Catania: tre indagati raggiunti da misure cautelari. Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate di aver commesso una serie di furti e tentati furti aggravati ai danni di distributori automatici, cambiamonete e sportelli Postamat. Le accuse riguardano episodi avvenuti tra febbraio e aprile 2026 nei territori di Calatabiano, Giarre, Riposto e Sant’Alfio. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giarre, esplosivi contro Postamat e distributori automatici: tre arresti

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Video CC: furti, commessi ai danni di distributori automatici, cambiamonete e sportelli Postamat

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