Gelattolino Lilly il sogno di Ilaria Passali | Gelato nei distributori automatici

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa di 21 anni ha avviato un progetto per installare distributori automatici di gelato, chiamato Gelattolino Lilly. L’idea, sviluppata durante gli studi universitari, mira a offrire gelato tramite macchinari automatizzati. La ragazza è figlia dei proprietari di una nota azienda dolciaria locale. Il progetto è in fase di realizzazione, dopo aver superato le fasi iniziali di sviluppo e pianificazione.

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Novate (Milano) – Un’idea nata in Università diventa un progetto da realizzare. Parliamo di Ilaria Passali, 21enne figlia dei titolari di una nota dolciaria a Novate. Chi è Ilaria? «Ilaria, o “Lilly“, come mi chiamava mio nonno tra i profumi della pasticceria – racconta –. Sono una ragazza in procinto di terminare la laurea in Economia e Gestione aziendale e specializzarsi poi in Scienze e Tecnologie Alimentari. Sono anche la mente dietro “Gelattolino Lilly“, un progetto in cui credo tantissimo e che mi spinge a pensare in grande cercando di cogliere tutte le opportunità possibili». Dove nasce l’idea del gelato? «Se guardo al passato della mia famiglia, c’è una storia bellissima: mio nonno, prima di diventare un grande e stimato pasticcere, è cresciuto proprio nel mondo dei gelati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Gelattolino Lilly, il sogno di Ilaria Passali: “Gelato nei distributori automatici”
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