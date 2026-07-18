Genova pietrate contro un bus e aggressione a un’autista i lavoratori dell' azienda di trasporto insorgono e scioperano

Notizia in breve

A Genova, tre incidenti violenti contro gli autisti dell'azienda di trasporto pubblico si sono verificati in una settimana, tra cui due in poche ore. Durante questi episodi, sono state lanciate pietre contro un autobus e un autista è stato aggredito. In risposta, i lavoratori dell’azienda hanno deciso di scioperare. I sindacati hanno confermato l’intenzione di manifestare contro le aggressioni e la sicurezza sul lavoro. La situazione ha portato a un aumento delle proteste tra i dipendenti del settore.