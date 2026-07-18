Genova pietrate contro un bus e aggressione a un’autista i lavoratori dell' azienda di trasporto insorgono e scioperano
A Genova, tre incidenti violenti contro gli autisti dell'azienda di trasporto pubblico si sono verificati in una settimana, tra cui due in poche ore. Durante questi episodi, sono state lanciate pietre contro un autobus e un autista è stato aggredito. In risposta, i lavoratori dell’azienda hanno deciso di scioperare. I sindacati hanno confermato l’intenzione di manifestare contro le aggressioni e la sicurezza sul lavoro. La situazione ha portato a un aumento delle proteste tra i dipendenti del settore.
Violenza ai danni degli autisti della azienda di trasporto di Genova, Amt, con tre episodi nel giro di una settimana, due in poche ore: i sindacati dei lavoratori della partecipata comunale insorgono, e dopo avere proclamato uno sciopero immediato sino alla fine del turno notturno del 17 luglio, hanno chiesto al Comune di intervenire il prima possibile con misure concrete. Il primo allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì sulla linea 71, nella zona di San Carlo di Cese, dove un autobus è stato devastato al suo interno e poi preso a pietrate da un gruppo di giovani che, dopo essersi affrontati a bordo del mezzo, ha continuato l’aggressione dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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