Domenica 19 luglio, un artista si esibirà allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare, dopo aver aperto il tour dal vivo nel suo quartiere all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Il tour, chiamato “Elsewhere Live Tour 2026”, ha già toccato le città di Firenze, Brescia, Padova e Collegno.

ROMA – Dopo l’esordio nella sua città all’Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione del festival Rock in Roma, Gemitaiz dopo aver fatto tappa con il suo “ELSEWHERE LIVE TOUR 2026” nelle città di Firenze, Brescia, Padova e Collegno (TO), adesso arriverà – domenica 19 luglio – allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH). La tournée dà nuova forma ai brani di “ELSEWHERE”, l’ultimo album dell’artista, attraverso arrangiamenti inediti costruiti insieme a una formazione di musicisti d’eccellenza. Il risultato è un set in continua evoluzione, dove ogni data assume un’identità propria grazie al dialogo tra strumenti, interpretazione e pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gemitaiz: dopo il grande esordio dal vivo di “Elsewhere Live Tour 2026” prosegue il viaggio nei festival italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GEMITAIZ: cosa succede se mi scordo le parole durante un live taccio

Notizie e thread social correlati

Gemitaiz in concerto a Rock in Roma 2026 con l’Elsewhere Live TourIl rapper Gemitaiz si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle durante il Rock in Roma 2026, come parte dell’Elsewhere Live Tour.

Radio Italia Live: Il grande ritorno della musica dal vivoUn evento musicale di rilevanza torna a riempire una delle piazze più note del paese, attirando un gran numero di persone.

Argomenti più discussi: GEMITAIZ: dopo il grande esordio dal vivo di ELSEWHERE LIVE TOUR 2026, prosegue il viaggio live nei festival italiani. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Gemitaiz incanta l'Italia con il suo Elsewhere Live Tour 2026: prossima tappa allo Shock Wave Festival.

Gemitaiz incanta l'Italia con il suo Elsewhere Live Tour 2026: prossima tappa allo Shock Wave FestivalGemitaiz porta Elsewhere Live Tour 2026 nei principali festival italiani con una band d'eccezione, trasformando ogni concerto in un'esperienza unica e intensa. megamodo.com

Gemitaiz, scaletta concerto Rock in Roma. Orari, parcheggi e come arrivare al live del rapper di ElsewhereGemitaiz torna dal vivo a Roma con una delle date più attese del Rock in Roma 2026. L’appuntamento è per giovedì 18 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con inizio del concerto previsto alle 21.45. ilmessaggero.it