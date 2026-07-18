Gian Piero Gasperini ha dichiarato che il costo di Summerville è troppo alto, ma ha comunque bisogno di due esterni. Ha anche espresso speranza che Pellegrini rinnovi il contratto. La Roma ha iniziato la nuova stagione, ma finora non ha ottenuto le risposte desiderate dal mercato. La squadra cerca di rinforzarsi, ma le trattative con alcuni giocatori sono ancora in corso.

La nuova stagione della Roma ha già acceso i motori, ma la partenza è tutt’altro che priva di ostacoli. Dal mercato, finora, Gian Piero Gasperini non ha ricevuto le risposte attese. Alle 14 il tecnico ha preso la parola in conferenza stampa da Trigoria. Il tecnico non ha nascosto le proprie perplessità: dal caso Celik a un calciomercato che fatica a decollare, sono stati numerosi i temi presi in esame. Ecco le sue parole: LA CONFERENZA STAMPA Sul mancato rinnovo di Celik: dalla nascita di un'idea e la realizzazione dell'idea alla Roma ci siano tempi tecnici troppo compassati. La società è un po' lenta nel chiudere operazioni? «Sì, probabilmente è così. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gasperini: «Summerville? Costi troppo alti, ma mi servono due esterni. Mi auguro che Pellegrini rinnovi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Live Gasperini: «Summerville? Costi troppo alti, dobbiamo essere più veloci sul mercato. Mi auguro che Pellegrini rinnovi»Gian Piero Gasperini ha dichiarato che il costo di Summerville è troppo elevato e che serve maggiore rapidità sul mercato.

Calciomercato Roma: costi troppo alti per Summerville, D’Amico cambia obiettivo! Il nuovo esterno per Gasperini può arrivare dalla FranciaIl club ha deciso di non procedere con l'acquisto di Summerville a causa dei costi elevati.

Temi più discussi: Francesco Balzani a Te la do io Tokyo: Gasperini preferirebbe Summerville a Garnacho. Allenato da lui potrebbe avere una trasformazione come quella di Lookman; Roma, addio Greenwood: adesso per Gasperini c'è Ndoye; Summerville o Nusa con Endrick, Gasperini attende; Roma-Summerville, Gasperini ha scelto: fissata la deadline per il grande colpo sulle fasce.

Live Gasperini: Summerville? Costi troppo alti, dobbiamo essere più veloci sul mercato. Pellegrini? Mi auguro che rinnoviLa nuova stagione della Roma ha già acceso i motori, ma la partenza è tutt’altro che priva di ostacoli. Dal mercato, finora, Gian ... msn.com

Gasperini: Summerville o Greenwood irraggiungibili per il tetto ingaggi. Sulla lentezza della società…Gian Piero Gasperini ha parlato ai media durante la preseason, da Trigoria: ecco le parole del tecnico di Grugliasco. siamolaroma.it