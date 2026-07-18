Gas prezzi in leggero rialzo | tutelato a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo rispetto a ieri

Da quifinanza.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I prezzi del gas sono in lieve aumento, con il tutelato a 0,50 euro per metro cubo fino a giugno 2026. Nel frattempo, il PSV ha registrato un calo rispetto alla giornata precedente. Il costo del gas oggi, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato essenziale per i consumatori che vogliono monitorare le proprie spese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,504871 €Smc per il mese di giugno 2026. Questo valore rappresenta solo una parte del costo totale in bolletta, a cui si aggiungono trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero, invece, il prezzo varia da operatore a operatore e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

gas prezzi in leggero rialzo tutelato a 050 8364 smc a giugno 2026 psv in calo rispetto a ieri
© Quifinanza.it - Gas, prezzi in leggero rialzo: tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriIl prezzo tutelato del gas naturale per giugno 2026 è salito a 0,50 euro per metro cubo, con un aumento lieve rispetto alla giornata precedente.

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriIl prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato un calo rispetto al giorno...

Temi più discussi: Economia, a giugno leggero rialzo dell’inflazione. Cala il carrello della spesa; Cagliari, inflazione quasi stabile a giugno: aumento dell’indice dei prezzi dello 0,3%; Borsa: Milano in calo (-0,5%) con le banche; Prezzi dei carburanti di oggi (17 luglio): i prezzi mondiali del petrolio invertono la tendenza e registrano un leggero calo.

gas prezzi in leggeroGas naturale in calo ad Amsterdam: Ttf scende a 48,21 euroGas in calo sul Ttf di Amsterdam: future giù dell'1,67% a 48,21 euro al megawattora. Perché il benchmark europeo del metano è così importante. soldionline.it

Il prezzo del gas chiude in leggero aumento a 31 euro(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Il prezzo del gas ha concluso la seduta in leggera crescita. Ad Amsterdam il Ttf è aumentato dello 0,5% a 31 euro al megawattora. (ANSA). notizie.tiscali.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web