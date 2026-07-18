I prezzi del gas sono in lieve aumento, con il tutelato a 0,50 euro per metro cubo fino a giugno 2026. Nel frattempo, il PSV ha registrato un calo rispetto alla giornata precedente. Il costo del gas oggi, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato essenziale per i consumatori che vogliono monitorare le proprie spese.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,504871 €Smc per il mese di giugno 2026. Questo valore rappresenta solo una parte del costo totale in bolletta, a cui si aggiungono trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero, invece, il prezzo varia da operatore a operatore e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, prezzi in leggero rialzo: tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

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