Spero di non essere così stupido | la bordata di Cristian Romero a Gary Neville dopo Inghilterra-Argentina
Dopo la vittoria dell’Argentina sulla Inghilterra che ha portato la squadra in finale, Cristian Romero ha rivolto una frecciatina a Gary Neville. Romero ha commentato con un “spero di non essere così stupido”, riferendosi alle critiche o alle dichiarazioni passate dell’ex calciatore. La partita si è conclusa con l’Argentina che ha prevalso, e Romero ha espresso questa frase in modo diretto e senza mezzi termini.
L’Argentina batte l’Inghilterra e conquista la finale, e Cristian Romero si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il bersaglio è Gary Neville, ex difensore inglese e oggi commentatore, che prima della semifinale aveva bollato la coppia di centrali della Seleccion — Romero e Lisandro Martínez — come “ la miglior peggior coppia di centrali del mondo: insieme regalano un gol a partita”. La replica di Romero. Dopo il 2-1, intervistato dall’emittente argentina DSport, il difensore del Tottenham ha risposto senza filtri: “ Eravamo carichi perché si parla tanto. In Inghilterra parlano molto prima della partita, quindi li vogliamo salutare e mandare un grande abbraccio: saranno sicuramente felicissimi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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