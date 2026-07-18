Garlasco Ecco perché ho lasciato Sempio | le clamorose parole della ex

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex fidanzata di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni durante un interrogatorio a sommarie informazioni e sono state trasmesse ieri in un programma televisivo. Le sue parole sono diventate oggetto di discussione nel dibattito pubblico. La donna ha spiegato i motivi della sua decisione di allontanarsi dal partner, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue affermazioni. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli spettatori e dei media.

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Sono finite al centro del dibattito le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, ascoltata a sommarie informazioni testimoniali e trasmesse ieri a Quarto Grado.La ragazza, che ha frequentato Sempio per circa tre anni, lo ha descritto come una persona normale. “Non lo sento da 3 anni, ci frequentavamo. L’ho conosciuto quando ero una ragazzina, nel 2015. Siamo stati insieme all’incirca 3 anni, ci siamo lasciati perché non voleva responsabilità, qualcosa di serio”. Interrogata sugli aspetti della relazione, ha aggiunto: “Sì, avevamo un’ottima intesa. Non ho mai avuto paura di lui, e non saprei perché l’abbia pensato”. Ha raccontato anche dell’ultimo incontro: “L’ultima volta che ci siamo visti ha provato a baciarmi ma io ho detto no perché stavo frequentando un’altra persona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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