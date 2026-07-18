Il Besiktas ha negato di aver avviato trattative con Mohamed Salah, dopo che circolavano voci di un suo possibile trasferimento. Il presidente del club ha dichiarato che non ci sono accordi in corso con l’attaccante. La società ha inoltre definito false le notizie riguardanti un possibile ingaggio. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle trattative o sui piani futuri riguardanti l’attaccante.

Serdar Adali, presidente del Besiktas, ha smentito seccamente le indiscrezioni che davano Mohamed Salah vicino alla firma con il club turco: "Non abbiamo nessun accordo con Mohamed Salah. So che tutti ne parlano, ma semplicemente non è vero". Il patron ha poi attaccato direttamente il giornalista che ha riportato la voce: "Quanto scritto da Yagiz Sabunkoglu in merito all'eventuale trasferimento del giocare è una invenzione senza fondamento". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Futuro Salah, il Besiktas smentisce tutto: "Non siamo vicini al suo ingaggio, sono falsità"

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