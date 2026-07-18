Futuro Nazionale grana Bocchino | l’ex consigliera regionale a processo per corruzione

Notizia in breve

L’ex consigliera regionale è stata citata a giudizio per corruzione. La donna, con origini sannite e nota anche nel Beneventano, ha partecipato a novembre 2024 a un evento pubblico a San Giorgio del Sannio, dove è stata presentata una nuova struttura locale della Lega. La sua presenza è stata segnalata come uno degli aspetti più evidenti della vicenda giudiziaria in corso.