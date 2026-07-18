Futuro Nazionale grana Bocchino | l’ex consigliera regionale a processo per corruzione
L’ex consigliera regionale è stata citata a giudizio per corruzione. La donna, con origini sannite e nota anche nel Beneventano, ha partecipato a novembre 2024 a un evento pubblico a San Giorgio del Sannio, dove è stata presentata una nuova struttura locale della Lega. La sua presenza è stata segnalata come uno degli aspetti più evidenti della vicenda giudiziaria in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha origini sannite ed è un volto conosciuto anche nel Beneventano. Nel novembre 2024 Sabrina Bocchino partecipò a San Giorgio del Sannio alla presentazione della nascente struttura cittadina della Lega. Oggi, a pochi giorni dal passaggio a Futuro Nazionale, il suo nome torna al centro dell’attenzione per il processo che la vede imputata per corruzione davanti al Tribunale di Pescara. Bocchino è accusata, insieme ad altri sette imputati, di aver favorito gli interessi dell’imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli in cambio di utilità, tra cui un contributo da 5mila euro per la campagna elettorale, assunzioni di suoi sostenitori, borse firmate, gioielli, champagne e un orologio da 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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