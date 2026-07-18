Fuga all?alt in centro a Napoli pattuglia speronata e far west | ferito un agente municipale
Un agente municipale è rimasto ferito durante un inseguimento nel centro di Napoli, vicino a piazza Garibaldi. La polizia ha tentato di bloccare un veicolo in fuga, ma l’auto ha speronato una pattuglia, dando il via a un inseguimento che si è concluso con scontri tra le forze dell’ordine e i sospetti. La fuga è terminata in strada, con alcune persone fermate.
Inseguimento ad alta tensione tra le strade di Napoli. Succede a due passi da piazza Garibaldi, dove intorno alle 14 gli agenti municipali dell?unità operativa San Lorenzo, in quel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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