Fuga all?alt in centro a Napoli pattuglia speronata e far west | ferito un agente municipale

Notizia in breve

Un agente municipale è rimasto ferito durante un inseguimento nel centro di Napoli, vicino a piazza Garibaldi. La polizia ha tentato di bloccare un veicolo in fuga, ma l’auto ha speronato una pattuglia, dando il via a un inseguimento che si è concluso con scontri tra le forze dell’ordine e i sospetti. La fuga è terminata in strada, con alcune persone fermate.