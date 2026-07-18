Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, Frederic Vasseur ha commentato la bandiera gialla finale, affermando che ha rovinato il giro di Leclerc. Nonostante ciò, Vasseur si dice ottimista per la gara di domani, ritenendo che ci siano possibilità di migliorare. La sessione si è conclusa con alcune polemiche legate alle decisioni in pista, lasciando spazio a discussioni tra team e piloti.

Frederic Vasseur guarda in maniera positiva al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps abbiamo assistito ad una Q3 davvero intensa con un “giallo” vero e proprio, ovvero la bandiera gialla sventolata all’interno della pit-lane al momento dello stop per il peso della Red Bull di Isack Hadjar ma, di pari passo, ha costretto a chi imboccava l’ultima chicane ad alzare il piede. Su tutti proprio Charles Leclerc. La pole position è andata ad Andrea Kimi Antonelli con il tempo di 1:44.361 con un margine di vantaggio di ben 317 millesimi su Max Verstappen, quindi terzo Lando Norris a 440 mentre è quarto George Russell a 508. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur polemizza: “La bandiera gialla finale ha rovinato il giro di Leclerc. Domani potremo fare bene”

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