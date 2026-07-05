Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona gara del campionato di Formula 1. La vittoria è arrivata dopo una corsa intensa sul circuito britannico. Il team Ferrari ha festeggiato, nonostante le critiche ricevute in passato. Il direttore sportivo ha commentato che la giornata è stata positiva per tutta la scuderia, confermando il successo del pilota. La gara si è conclusa con Leclerc davanti agli avversari, con una strategia efficace e una prestazione solida.

Si è concluso con la vittoria di Charles Leclerc il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone, grazie ad un ottimo spunto in partenza, il monegasco ha preso la prima posizione e non l’ha mai abbandonata, conducendo una gara intelligente e ricca di colpi di scena, specialmente nel finale con una safety car che poteva riaprire i giochi. La Ferrari riesce a portare sul podio anche Lewis Hamilton, capace di tornare sul gradino più basso dopo la penalità iniziale per la falsa partenza. La scuderia di Maranello esce quindi dalla pista inglese con un bottino inaspettato alla vigilia e si conferma unica inseguitrice della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Leclerc ha ricevuto tante critiche, giornata fantastica per tutta la Ferrari”

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Frederic Vasseur: “Charles ha ricevuto tante critiche, giornata fantastica per tutto il team”Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona gara del Mondiale di Formula 1.

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Sono contento per Charles. Seconda P2 di fila in qualifica. Lui è davvero forte mentalmente. Tenere dietro le Mercedes è durissima perché loro volano sul rettilineo, ma noi abbiamo la strategia #Vasseur #Leclerc #Ferrari #Silverstone #Tuttosport x.com

Sky Sports - Frederic Vasseur: il team principal della Ferrari è scontento con Toto Wolff per l'accusa di 'barare' al Gran Premio di Gran Bretagna reddit

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