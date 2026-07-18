Fratelli d’Italia ha risposto al sindaco, affermando che il primo continua a essere in conflitto con il governo. La discussione in consiglio comunale è proseguita con questa accesa replica, senza che si siano registrati sviluppi concreti o novità. La polemica tra le parti rimane aperta, senza che siano stati annunciati accordi o passi avanti ufficiali.

Nulla in politica è davvero sepolto: c’è sempre un’ascia da dissotterrare. Dopo l’affondo in consiglio comunale del sindaco Enzo Lattuca nei confronti del centrodestra, in seguito al mancato invito ricevuto in occasione della visita il 23 giugno scorso del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Cesena – vicenda che sembrava passata in giudicato – sopravviene il contrattacco di Fratelli d’Italia. Il sindaco ha affermato che la destra confonde partito e istituzioni, "come la vicenda della visita del ministro dimostra". "Il ritorno in aula del ’caso Giuli’ – sostiene il capogruppo FdI Marco Casali – rappresenta ancora una volta il quadro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia risponde al sindaco: "È sempre in lotta contro il governo"

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