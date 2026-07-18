Francia Inghilterra streaming e diretta tv | dove vedere la finale per il 3-4 posto dei Mondiali 2026

Oggi, alle 23 ora italiana, Francia e Inghilterra si sfidano a Miami per il match 3-4 posto dei Mondiali 2026. La partita si gioca in diretta streaming e in TV.

. FRANCIA INGHILTERRA STREAMING TV – Oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 23 (ora italiana) Francia e Inghilterra scendono in campo a Miami (Stati Uniti) per la finale 3-4 posto dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Inghilterra in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Francia e Inghilterra sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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