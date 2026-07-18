In una partita tra Francia e Inghilterra, Mbappé e Kane sono i principali protagonisti, con il focus sulla loro sfida di gol. Mbappé ha dichiarato che la nazionale francese rappresenta un’esperienza significativa della sua vita, occupando 25 anni di ricordi. Tuttavia, ha sottolineato che il momento più importante deve ancora arrivare. La partita vede i due attaccanti in evidenza, con l’obiettivo di segnare e contribuire alla vittoria delle rispettive squadre.

"La nazionale francese è la più bella cosa che mi sia capitata, ha occupato 25 anni della mia vita e ha lasciato il segno. Restano ricordi indimenticabili, ma ciò che conta di più deve ancora venire". Didier Deschamps, 57 anni, nella notte italiana (ore 23) guiderà per l’ultima volta la Francia nella “finalina” contro l’Inghilterra. Se guarda indietro, trova due Coppe del Mondo, una da giocatore e una da allenatore, e un Europeo nel 2000, sfilato all’Italia quando era capitano. Ci sarà della malinconia senza tensione, perché la partita per il terzo posto, che non assegna una medaglia come all’Olimpiade, al Mondiale è una via di mezzo tra un festa e un carico di rimpianti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Inghilterra è Mbappé contro Kane: la sfida del gol vale solo per loro

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Francia - Inghilterra, Pronostico Finale 3° Posto Mondiali 2026 | Quote, Analisi

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